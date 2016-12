Brad Pitt şi Angelina Jolie ajută victimele foametei din Somalia

Brad Pitt și Angelina Jolie ajută victimele foametei din Somalia

Organizația care a beneficiat de această donație acordă sprijin mamelor care au fost nevoite să-și părăsească locuințele, în Somalia, țară devastată de război. Brad Pitt și Angelina Jolie au donat 340.000 de dolari către Humanitarian Initiative Just Relief Aid, pentru a ajuta victimele foametei din această țară, relatează Mediafax.roDin partea organizației, Mohamed Dahir a spus că banii primiți de la cuplul de actori vor permite extinderea taberei de refugiați Badbaado din capitala Somaliei, Mogadiscio, unde ajung zilnic circa 300 de femei și copii.Angelina Jolie, care crește șase copii, le-a mulțumit recent refugiaților somalezi că au inspirat-o și au ajutat-o să fie un părinte mai bun. "Le sunt atât de recunoascătoare - nu vreau să plâng - familiilor de refugiați că am onoarea să fi petrecut ultimii ani cu ei. De la ei am învățat atâtea. Am învățat să fiu o persoană mai bună, o mamă mai bună. M-au inspirat arătându-mi forța de neoprit a spiritului uman", a spus Jolie.Angelina Jolie și Brad Pitt au împreună șase copii, trei adoptați - Maddox, născut în august 2001, în Cambodgia, Zahara, născută în ianuarie 2005, în Etiopia, și Pax, născut în noiembrie 2003, în Vietnam - și trei biologici, Shiloh, născută în mai 2006, și gemenii Knox și Vivienne, născuți în iulie 2008.