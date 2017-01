Boy George, vânzător ambulant

Ştire online publicată Marţi, 20 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Viața ne oferă întotdeauna surprize. Azi suntem în vârf, mâine putem fi la pământ. Este și cazul legendei de muzică pop, Boy George. Fostul membru „Culture Club” a uitat strălucirea de altă dată a scenei și a coborât la meserii modeste. Recent, interpretul hitului „Do You Really Want To Hurt Me”, în vârstă de 46 de ani, a fost zărit vânzând tricouri cu 10 lire, la o tarabă, din East End. George părea plictisit și se simțea chiar aiurea făcând asta. Pe unul din tricourile scoase la vânzare stătea scris sloganul „Paris Hilton S*cks”. Se pare că vedeta, al cărei nume real este George O’Dowd, se descurcă foarte bine în tot ceea ce înseamnă vânzări, nu doar de tricouri, ci și în domeniul muzical. A vândut mai mult de zece milioane de exemplare în 1980, cu grupul său, Culture Club. Însă, cariera lui a suferit o cădere abruptă, iar dependența de heroină l-a făcut să nu se mai afle în grațiile publicului, care l-a taxat pentru acest lucru. În 2006, George a trebuit să măture străzile din New York, și asta după ce a fost acuzat că a apelat poliția din Mahhattan sub pretextul că în apartamentul său ar fi avut loc o spargere. Dar, în urma percheziției, polițiștii au găsit cocaină, așa că George a trebuit să se achite de obligația de a lucra în folosul comunității. A ajuns din nou în fața judecătorilor după ce în noiembrie, a fost acuzat că ar fi atacat un bodyguard, căruia i-ar fi pus cătușe și pe care l-ar fi ținut în apartamentul său din Londra.