Boy George a rămas pe dinafară

Ştire online publicată Miercuri, 25 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Boy George, fostul membru al trupei Culture Club, nu a primit viza de intrare pe teritoriul Statelor Unite, unde urma să susțină o serie de concerte, pentru că are probleme cu legea în Marea Britanie. Turneul lui Boy George includea 24 de concerte și urma să înceapă pe 11 iulie, în Las Vegas, și să se încheie pe 23 august, în Dallas. „Pentru moment, Boy George nu poate merge în Statele Unite pentru că nu i s-a acordat viza de intrare”, a indicat impresarul artistului. „Acest lucru nu s-a întâmplat pentru că ar fi făcut ceva rău în trecut, ci pentru că are un proces, în noiembrie, la Londra, pentru ceva ce s-a petrecut anul trecut, în aprilie”, a adăugat acesta. George a fost pus sub acuzare pentru sechestrare și privare de libertate, pentru că a reținut cu forța și a legat cu cătușe de un zid un bărbat care lucra la o companie de escortă pentru homosexuali. În 2006, Boy George a lăsat scena muzicală pentru a mătura timp de cinci zile străzile orașului New York, ca ore de muncă în serviciul comunității. Cântărețul a fost arestat la New York, în 2005, pentru posesie de cocaină, drogurile fiind găsite în apartamentul său din Manhattan, în urma unei descinderi a poliției. În mod paradoxal, polițiștii fuseseră chemați chiar de George pentru a prinde un posibil hoț.