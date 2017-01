Boy George a compus un cântec despre Amy Winehouse

Ştire online publicată Miercuri, 21 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul britanic Boy George a dezvăluit, într-un interviu pentru publicația The Times, că a compus o piesă despre cântăreața Amy Winehouse, informează New Musical Express. Fostul solist al trupei Culture Club a scris cântecul în timpul recentei sale detenții, fiind închis pentru că a bătut și a sechestrat un bărbat în apartamentul său din Londra. Piesa, intitulată „Your Pain Makes a Beautiful Sound”, include versurile „You’re a genius, you’re a car crash/ It’s hard to say what you do best” (Ești un geniu, ești un accident de mașină / E greu de spus ce faci tu mai bine). Cei doi s-au întâlnit o dată, în culisele unui concert, când au discutat despre una din piesele lor favorite, „He Hit Me (And It Felt Like A Kiss)”, produsă de Phil Spector și interpretată de The Crystals. „Am compus multe chestii, care vor fi lansate anul viitor”, a declarat Boy George pentru The Times despre timpul petrecut în închisoarea Edmunds Hill din Suffolk.