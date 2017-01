Boureanu a înlocuit-o pe Valentina Pelinel cu o altă blondă celebră

Ştire online publicată Marţi, 08 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cristian Boureanu a trecut destul de ușor peste despărțirea de Valentina Pelinel. Deși divorțul este în desfășurare, el se comportă ca un bărbat liber și cucerește orice femeie care e disponibilă.Așa s-a întâmplat și cu Flore Salalidis, cunoscută pentru escapada de acum câțiva ani cu Irinel Columbeanu. Blonda a recunoscut că s-a întâlnit cu Boureanu și că a fost acasă la el, dar că e prea devreme pentru a se pronunța cu privire la relația dintre ei."Am vorbit mult, despre lucruri pe care le avem în comun. Am vizitat, de exemplu, aceleași locuri. Despre Valentina nu am vorbit", a declarat Flore la România TV. "Este un bărbat cu calități, care știe să facă de toate, știe să gătească...", a continuat ea.Flore a petrecut o noapte la Cristi Boureanu, dar susține că doar a dormit acolo. "Am plecat la 3 după-amiaza pentru că băusem câteva pahare, iar eu nu am obiceiul să-mi las mașina nicăieri. Așa că am mai stat acolo".Asistăm la nașterea unei relații de iubire? "Momentan nu pot să răspund", a încheiat Flore Salalidis, scrie click.ro.