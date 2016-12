Botezatu s-a sărutat cu un bărbat pe scenă

Ştire online publicată Miercuri, 08 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

La finalul prezentării colecției „Haute Couture Domina” din cadrul Fashion Tv Summer Festival, Cătălin Botezatu s-a sărutat cu un bărbat și cu o femeie.Despre orientarea sexuală a lui Cătălin Botezatu în materie de sex s-au scris multe. L-au acuzat că preferă bărbații, ba că este bisexual, dar acesta a susținut întotdeauna că pe primul loc în viața și preferințele lui sunt și vor rămâne femeile.Doar că zilele trecute, la finalul prezentării colecției „Haute Couture Domina”, designerul a urcat pe scenă alături de manechinii săi și a oferit o scenă pe care mulți o așteptau. Cătălin Botezatu s-a sărutat cu un bărbat! Dar și cu o femeie, despre care a declarat el că semăna cu fosta sa iubită Bianca Drăgușanu.„A fost o simulare, domnule! Cum să mă sărut? Înseamnă că mi-am atins scopul de marketing. A fost o simulare. Din fericire, simularea a fost 50 la sută la manechin la partea masculină și mai puțin la partea feminină. A fost o chestie de show”, a declarat Bote la „Poveștiri adevărate”.„Scena de final un «menaj» - să spunem «a trois» - este o scenă de marketing, de publicitate, în care bineînțeles sărutul legat de partea masculină este unul simulat. Doar sărurul legat de partea feminină este unul adevărat deoarece rămân și urmele de ruj. Manechina este una care seamănă identic cu Bianca. Doar că are 20 de ani, nu are nicio intervenție, nu are nimic, nu este siliconată. Arată identic ca Bianca, ochi păr... Dar este foarte frumoasă”, a adăugat Cătălin Botezatu.