Botezatu: „Nu îmi pasă de Bianca“

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cătălin Botezatu a vorbit la Realitatea TV despre relația sa actu-ală cu Bianca Drăgușanu și spune că își dorește ca și „creația“ lui să ajungă cât mai sus. „Relația cu Bianca s-a terminat cu mult timp în urmă, dar am rămas buni prieteni. Sper să-și găsească liniștea alături de noul ei partener. Îmi pasă de ea din punct de vedere al omului, al prietenului care a rămas, însă nu îmi pasă de ea din alte puncte de vedere. Nu știu dacă are planuri de căsătorie, nu știu dacă este însărcinată. Îi doresc numai bine și îmi doresc să îmi văd creația ajunsă acolo unde mi-am dorit când am cunoscut-o și când am fost împreună, deci cât mai sus”, a spus Cătălin Botezatu. De asemenea, creatorul de modă a vorbit și despre problemele lui de sănătate și spune că nu poate ține cont de sfaturile medicilor pentru că trebuie să lucreze foarte mult. „Am dat la o parte viața personală pentru carieră, pentru că mi-am dat seama că munca îmi aduce cele mai mari satisfacții. Joburile mele îmi dau mai puțină bătaie de cap, emoțional vorbind, decât o viață alături de o femeie”, a declarat Botezatu.