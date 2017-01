Botezatu, la un pas de comă alcoolică

Ştire online publicată Joi, 06 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

La doar o săptămână de când a suferit cel de-al treilea infarct, Cătălin Botezatu a făcut baie în șampanie, la propriu și la figurat.„Am băut foarte multă șampanie. Am făcut baie în șampanie, și la propriu și la figurat! La un moment dat, am luat o sticlă de 15 litri și am turnat-o pe mine. Nu am băut în viața mea mai mult! Am fost la un pas de comă!”, a mărturisit Botezatu.