Botezatu îi dă replica lui Măruţă: „Nu mă interesează ce e între el şi Andra“

Botezatu îi dă replica lui Măruță: „Nu mă interesează ce e între el și Andra“

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cătălin Botezatu i-a răspuns printr-o serie de comentarii acide lui Cătălin Măruță care s-a arătat sceptic referitor la veridicitatea relației dintre designer și Anda Adam.Deranjat de afirmațiile realizatorului emisiunii La Măruță, Bote a ținut să precizeze că deși îl apreciază mult pe Măruță, nu este treaba acestuia ce face el și Anda Adam.„Îl respect pe Măruță și nu mă interesează ce e între el și Andra. Eu și Anda le dorim binele Bian-căi și lui Victor. Mă jur pe sănă-tatea mea, pe cariera mea și pe mama mea că vreau ca Bianca să fie împlinită și o sfătuiesc să nu mai aplece urechea la răutăți”, a declarat creatorul de modă pentru Ring.Botezatu a mai subliniat și faptul că relația lui cu artista durează de opt luni și că nu-l interesează părerea celor din jur.„Din respect pentru cei care mă comentează, nu o să-i atac, dar mi-aș dori ca acest respect să fie reciproc. Nu se poate spune că am avut răutăți la adresa Biancăi, am susținut-o chiar și în momentele în care ea nu a știut. Cât îl privește pe Măruță, nu e treaba lui dacă relația mea e credibilă sau nu și nici nu pot fi acuzat că mi-am dorit răzbunare, atât timp cât eu nu o iubesc pe Bianca. Noi am rămas prieteni și atât! Eu cu Anda am o relație de opt luni de zile și vă asigur că niciunul dintre noi nu ne dorim răzbunare”, a mai spus acesta.