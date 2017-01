Botezatu: "Bianca este nebună"

Miercuri, 21 Septembrie 2011

Foștii iubiți Cătălin Botezatu și Bianca Drăgușanu au ajuns la finalul prietenei. Bianca îl amenință, iar Bote nu vrea să mai vorbească cu ea. Săptămâna trecută, Botezatu a dezvăluit că ar fi imposibil ca Bianca Drăgușanu să țină o sarcină din cauza unor probleme de sănătate, motiv pentru care asistenta lui Capatos a uitat de iubirea pe care i-a purtat-o acestuia și l-a amenințat că se va arde dacă se mai joacă cu focul. Această amenințare l-a enervat la maxim pe Bote, responsabil de evoluția fostei sale iubite, care a mărturisit că nu o urăște și că se bucură pentru ea că este fericită„Ea a înțeles greșit toate comentariile mele privitoare la o eventuală sarcină sau o eventuală nuntă. Eu nu o urăsc, pentru că am ținut la ea și mă bucur că e fericită. Am ajutat-o de multe ori, uneori chiar fără să știe, am protejat-o, dar ea e nebună. Nu o înțeleg! Azi mă iubește, mâine mă urăște. Cât despre Cristea, cum să vreau să se despartă de el, când eu i-am trimis lui cadouri prin intermediul ei? Oricum, nu am de gând să vorbesc cu ea ca să clarificăm situația”, a declarat Cătălin Botezatu.