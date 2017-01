Bote se luptă cu o depresie grea

Pentru prima oară după mulți ani, Cătălin Botezatu e nevoit să-și petreacă sărbătorile singur, fapt care l-a întristat atât de tare, încât a ajuns în pragul depresiei. Deși a încercat să se țină ocupat în toate aceste zile, lucrând la atelier de dimineață până seara, Bote nu pare să dea semne de vindecare. Și, pe măsură ce Crăciunul se apropie, sentimentele lui se acutizează.„Nici nu prea-mi place să am oameni în jurul meu acum, pentru că nu vreau să se comporte ca și când le-ar fi milă de mine. Stau până seara la atelier, dar nu-mi doresc să ajung acasă, pentru că acolo resimt cel mai tare că sunt singur. Degeaba am făcut eu palate, că acum îmi dau seama că nu înseamnă nimic. După ce plec de la atelier mă duc și mă plimb cu mașina pe străzi, ca un nebun, până la 3 dimineața, când mă ia somnul. Colind Bucureștiul de la un cap la altul, mai ies și pe autostradă”, a povestit Cătălin, pentru cancan.ro. Mai mult chiar, deși i se pare o nebunie, designer-ul ascultă numai colinde în această perioadă, în pofida faptului că acest lucru nu face decât să-i adâncească sentimentul de tristețe.„Deși sună ciudat, încerc să mă lovesc acolo unde mă doare mai tare. Practic, încerc să mă întăresc confruntându-mă cu adevărul. Momentan, nu-mi prea iese, dar sper să fiu ok până la urmă”, a mai spus Cătălin.