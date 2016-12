Bon Jovi va urca pe scenă în această seară la ora 20,00

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Accesul la concertul pe care trupa americană Bon Jovi îl va susține duminică, în Piața Constituției din București, se va face începând cu ora 16,00, solistul urmând să urce pe scenă la ora 20,00, informează organizatorii, într-un comunicat citat de Agerpres.Trupele care vor susține recitaluri în deschiderea concertului Bon Jovi vor urca pe scenă la ora 18,20 - formația QuantiQ și la ora19,10 - formația Stillborn. Spectatorii vor avea acces în Piața Constituției prin cele două porți poziționate pe Bulevardul Libertății în extremitățile dinspre Splaiul Unirii (Parcul Izvor) respectiv Calea 13 Septembrie. Cei care au bilete la Peluze, în Normal Circle, respectiv Golden Circle pot intra pe oricare dintre porți. Celor cu bilete în tribunele VIP A1, respectiv B1 li se recomandă accesul prin porțile dinspre Splaiul Unirii (Parcul Izvor). Celor cu bilete în tribunele VIP A2, respectiv B2 li se recomandă accesul prin porțile dinspre Calea 13 Septembrie. Organizatorii avertizează publicul că nu este permis accesul cu aparate de fotografiat sau de înregistrare audio-video profesionale, umbrele, obiecte contondente, arme albe sau de foc, sticle, peturi, lasere, stupefiante sau medicamente (decât dacă au asupra lor rețeta medicală care confirmă necesitatea consumului). Scena, cu un design creat special pentru turneul "The Circle", are 54 de metri lățime și 25 de metri adâncime. Pe scenă va exista un ecran cu o lățime de aproximativ 40 de metri, înscris în arcul acesteia. Puterea instalației de sunet depășește 15.000 wati, iar pentru alimentarea ei la fiecare concert se utilizează generatoare care consumă peste 1.800 litri de motorină. În turneu sunt utilizate patru scene identice, care sunt transportate în cascadă pentru a asigura ritmicitatea concertelor la intervale de câteva zile, întrucât producția unui singur show durează aproape o săptămână (lucrările în Piața Constituției au început imediat după încheierea Rock The City, desfășurat în perioada 1 - 3 iulie). Pentru a transporta întregul echipament se folosesc aproximativ 40 de tiruri pentru fiecare spectacol. Organizatorii anunță că pentru concertul Bon Jovi de duminică au fost vândute aproximativ 50.000 de bilete.Concertul este produs de East European Entertainment și D&D Entertainment, în colaborare cu Marcel Avram.