Bombă în lumea mondenă: Moni, însărcinată cu iubitul chinez

Ştire online publicată Vineri, 09 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

La 25 de ani, Monica Gabor are o viață ce poate fi subiectul unui roman. Băcăuana are un trecut dubios, un divorț la activ, o fetiță pentru custodia căreia se războiește cu fostul soț, milionarul Irinel Colum-beanu, și se pregătește să devină din nou mămică.Fosta divă de la Izvorani a dezvăluit, miercuri, în emisiunea „Cancan TV”, de la Kanal D, că își dorește să-i ofere un copil iubitului ei chinez, Mr. Pink, iar acest lucru este foarte aproape să se întâmple, deoarece are toate simptomele unei femei însărcinate.„80% sunt gravidă! Am toate simptomele unei femei însărcinate și i-am spus și lui Mr. Pink. Nu vreau să fac încă un test de sarcină până în momentul în care nu voi fi împreună cu iubitul meu. Și eu, și el am fi foarte fericiți dacă aș fi însărcinată. Este exact ceea ce ne dorim cel mai mult! Mr. Pink mă consi-deră iubirea vieții lui și eu pe el la fel. Vreau să fim împreună întreaga viață. Lângă el sunt aproape împlinită și voi fi cu adevărat fericită în momentul în care o voi avea pe Irina lângă mine, pentru că ea este cea mai mare realizare a mea și o iubesc mai mult decât propria-mi viață”, a spus Monica.