BOMBĂ! Diana Munteanu Niculescu: "Am divorțat!"

Ştire online publicată Joi, 25 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Așa cum presa a speculat, Diana Munteanu s-a separat de Claudiu Niculescu. Anunțul a fost făcut astăzi chiar de vedeta de televiziune pe pagina sa de Facebook.Pentru Diana Munteanu, sărbătorile vor fi mai triste. După opt ani de căsnicie, blonda și antrenorul Claudiu Niculescu au decis să meargă pe drumuri separate."Dragii mei prieteni, In viata mea a avut loc, recent, un eveniment pe care decid sa vi-l fac cunoscut si voua, celor care mi-ati fost mereu alaturi si care m-ati urmarit fidel in toate proiectele mele profesionale. Asadar, am hotarat, acum ceva vreme, ca dupa aproape opt ani de casnicie, Claudiu Niculescu si cu mine sa punem capat relatiei noastre. Au fost opt ani buni, frumosi, plini de multe realizari, cea mai importanta dintre toate fiind, desigur, David, fiul nostru de cinci ani și jumătate. Noi doi vom avea grija deopotriva de educatia si cresterea lui, in continuare", a scris Diana astăzi pe Facebook.Aceasta a adăugat: "Adaug, totodată, faptul că aceasta este si va fi unica noastra declaratie pe acest subiect.Toate celelalte detalii ale separării noastre tin de zona extrem de intima a familiei si alegem sa le lasam acolo.Va rugam, deci, din suflet, sa ne intelegeti si acceptati decizia si va multumim anticipat pentru asta".