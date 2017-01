Bob Dylan concertează în România

Ştire online publicată Marţi, 02 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Artistul Bob Dylan va susține un concert la București pe data de 2 iunie, informează site-ul oficial al artistului, nefiind specificate însă și alte detalii despre eveniment. Locul în care se va desfășura concertul și prețul biletelor vor fi anunțate ulterior, potrivit bobdylan.com. Bob Dylan, pe numele adevărat Robert Allen Zimmerman, s-a născut pe 24 mai 1941, în Duluth, Minnesota. Este cântăreț, compozitor și poet american, el fiind, de zeci de ani, una dintre figurile reprezentative ale muzicii. Cele mai celebre lucrări ale lui Dylan datează din anii ’60, când acesta a devenit faimos. Multe dintre cântecele sale, precum „Blowin’ in the Wind” și „The Times They Are a-Changin’”, au devenit adevărate imnuri anti-război și ale mișcărilor pentru drepturile civile. Piesele sale de început includeau o varietate de influențe politice, filosofice, sociale, dar și literare. Dylan a personalizat genurile muzicale, explorând numeroase tradiții distincte din muzica americană - de la folk, blues și country la gospel, rock and roll -, dar și din muzica tradițională englezească, irlandeză scoțiană, chiar și din jazz și swing. Discografia sa cuprinde 34 de albume, 58 de single-uri și 14 albume de compilații. A debutat în 1962, cu un album care îi poartă numele, iar printre materialele sale discografice se numără „The Times They Are a-Changin’”, „Self Portrait”, „Desire”, „Infidels”, „Empire Burlesque”, „Oh Mercy”, „Modern Times”.