Biletele VIP la concertul The Black Eyed Peas au fost puse în vânzare

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Un număr de 700 de biletele VIP pentru concertul The Black Eyed Peas de la Arenele Romane din București, pentru locurile din două sectoare special amenajate, au fost puse în vânzare, vineri, în rețeaua Bilet.ro, la prețul de 150 de lei, potrivit unui comunicat de presă. Concertul trupei The Black Eyed Peas face parte din turneul "Pepsi Black Blue and You", în care formația va con-certa în 13 țări, printre care și România. În deschiderea concer-tului va cânta și cântărețul român care promovează imaginea Pepsi, Smiley. Trupa Black Eyed Peas a debutat pe piața muzicală în anul 1998 cu discul "Behind the Front", iar până acum a vândut peste 20 de milioane de albume în toată lumea și a câștigat trei premii Grammy.