Biletele pentru Gazon A la concertul Depeche Mode - sold out

Ştire online publicată Joi, 27 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Biletele pentru Gazon A la concertul care va fi susținut de trupa Depeche Mode, pe 16 mai 2009, în Parcul Izvor din Capitală, au fost epuizate. De asemenea, organizatorii informează că au mai rămas disponibile bilete în categoriile de prețuri de 100, 120 și 360 de lei (VIP). Legendara trupă Depeche Mode va reveni în România în primăvara lui 2009, la trei ani de la show-ul susținut pe stadionul național din București, cu un spectacol ce face parte din turneul mondial „Tour of the Universe 2009". În prezent, trupa lucrează în New York la un nou material, cel de-al doisprezecelea album Depeche Mode, ce va fi lansat în aprilie 2009. În octombrie 2005, Depeche Mode a lansat albumul de studio cu numărul 11, „Playing The Angel”, iar turneul de promovare a materialului, „Touring The Angel”, a înregistrat vânzări de peste 1,8 milioane de bilete în Europa și, pentru prima dată în istoria trupei, a ajuns în România. Pe 23 iunie 2006, stadionul Lia Manoliu a găzduit 44.000 de fani ce își așteptau trupa favorită de mai bine de două decenii.