Bijuterii marca Angelina Jolie&Brad Pitt

Ştire online publicată Miercuri, 18 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cei doi au creat o colecție de bijuterii din aur și din argint pentru casa britanică Asprey, specializată în comercializarea produselor de lux, care a fost de acord să doneze unei fundații de caritate beneficiile obținute, informează instyle.com. Această colecție de bijuterii, inspirată de șarpe, a fost numită The Protector, deoarece Angelina Jolie consideră că reptila este protectorul familiei sale. Colecția include diverse obiecte din aur și argint, începând cu articole pentru copii și ajungând până la inele cu diamante, brățări pentru bărbați, nasturi pentru rochii și butoni pentru cămăși. Colecția „The Protector” va fi disponibilă în magazinele din rețeaua Asprey începând din această săptămână. Prețurile încep de la 525 de dolari, pentru o linguriță din argint pentru copii, iar toate încasările nete vor fi donate fundației de caritate Education Partnership for Children of Conflict.