Bianca şi Victor, DIVORŢUL ANULUI! Nuntaşii îşi vor înapoi banii şi darurile!

Bianca și Victor, DIVORȚUL ANULUI! Nuntașii își vor înapoi banii și darurile!

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Vestea că Bianca Drăgușanu (31 de ani) și Victor Slav (33 de ani) se despart după doar cinci luni de la căsătorie i-a înfuriat pe mai mulți apropiați de-ai cuplului, care au luat parte la petrecere. Unii dintre nuntași așteaptă ca roșcata să se țină de cuvânt și să le înapoieze darurile, care au constat în vaze, seturi de cești de cafea sau de pahare, și sumele de bani oferite la chef.Văzând că efortul lor financiar a fost zadarnic, o parte din foștii nuntași din provincie așteaptă cadourile înapoi, mai ales că roșcata a precizat că va înapoia darurile, în caz că se va ajunge la divorț.“Bianca a spus că va da darurile de la nuntă înapoi dacă mariajul nu durează. Aș vrea s-o văd și pe asta! Acum, deși nu am dat o sumă exagerat de mare, nici nu știu dacă să mă bucur sau nu. Îmi pare rău că am luat și eu parte la «mascarada secolului ». La fel de rău îmi pare și de părinții Biancăi, niște oameni deosebiți, care nu meritau să pățească o asemenea rușine venită din partea fiicei lor”, a spus colega mamei Biancăi, scrie libertatea.ro.