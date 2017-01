Bianca mai lasă machiajul, că-ţi cade faţa!

Bianca mai lasă machiajul, că-ți cade fața!

Ştire online publicată Miercuri, 22 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Dragusanu a participat weekend-ul trecut la un eveniment monden, acolo unde un fotograf a reusit sa surprinda cateva cadre foarte apropiate cu ea.In imagini se pot observa efectele negative lasate de machiajul folosit in exces, care i-au transformat tenul Biancai in peisaj "selenar".Din nefericire, fosta asistenta a lui Capatos arata mai imbatranita decat varsta pe care o are, iar ridurile din jurul ochilor sunt mult prea evidente.I-am recomanda Biancai o perioada de respiro pentru ten, mai ales ca nu mai este nevoita sa-si mai aplice machiaj in fiecare zi, de cand a parasit postul de asistenta de la "Un show pacatos".