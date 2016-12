Bianca Lăpuşte şi Marius Moga vor să devină părinţi!

Bianca Lăpuște și Marius Moga vor să devină părinți!

Cunoscut ca un tip discret și destul de retras, Marius Mo­ga e zgârcit cu detaliile despre frumoasa poveste de iubire pe care o trăiește alături de Bi­anca Lăpuște.Bianca are numai 21 de ani, cu 12 mai puțini decât logodnicul ei, dar spune că vârsta nu a contat niciodată în această relație.“Atunci când l-am cunoscut, nu știam câți ani are și nici el nu știa ce vârstă am eu. Nu am simțit nevoia să-l întreb, fiindcă am fost din primul moment pe aceeași lungime de undă. Sunt sigură că ne-am întâlnit la momentul potrivit”, a mărturisit, pentru libertatea.ro, frumoasa blondă.Conform spuselor Biancăi, ziua de 14 februarie ce tocmai a trecut a fost al doilea Valentine’s Day prins împreună, așadar, relația lor a trecut recent de borna de un an. Suficient timp pentru a-și dea seama că sunt suflete-pereche și că tot ce le mai lipsește este... un “mini-Mozart”. Sau mai mulți.“Ne dorim copii de când ne-am dat seama că vrem să ne petrecem restul vie­ții împreună. Restul e voin­ța lui Dumnezeu”, recunoaște Bianca, citată de libertatea.ro.