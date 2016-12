Bianca: „Iubitul mă ducea în pădure şi mă bătea“

Bianca: „Iubitul mă ducea în pădure și mă bătea“

Ştire online publicată Joi, 20 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu a povestit cum a fost sechestrată, dusă în pă-dure și bătută de un bărbat care se presupunea că o iubește. Fără să dea vreun nume, Bianca a povestit ce coșmar a trăit în urmă cu zece ani, chiar din cauza iubitului de la vremea respectivă. Fosta asistentă TV a povestit cu lux de amănunte cum de la o jignire din partea celui care se presupunea că o iubește s-a ajuns la sechestrare și bătăi violente în pădure, acolo unde nu ar fi putut să o audă careva.„Era iubitul meu. Prima oară m-a jignit, altă dată mi-a dat o palmă, altă dată m-a îmbrâncit și tot așa, până am ajuns în spital. Șase luni am stat prin spital, imobilizată, cu mama mea plângând la capul patului”, a povestit roșcata. Cu toate acestea, Bianca a avut puterea să îl ierte pe individ, ajungând să se simtă vinovată pentru comporta-mentul lui.„Scriam plângerea, el venea la mine la spital, mă implora să îl iert și eu îl iertam. Așa a fost vreun an. Pe urmă a devenit mai urât. Cre-deam că eu îl aduceam în starea asta. Îmi era frică de el pentru că, după ce depuneam plângere, venea cu doi-trei martori falși care mințeau pentru el. Avea bani, pile și așa mușamaliza tot. A fost în stare să mă răpească de pe stradă, mă ducea în pădure și mă bătea. Îmi spunea «Urlă acum, hai, urlă!»”, a mai spus Bianca. Despre același bărbat a dezvăluit și că l-a amenințat cu moartea pe Mihai Morar, care în timpul unei emisiuni a spus ceva despre el, scrie showbiz.ro.