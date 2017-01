Bianca îşi scoate colţii: Te-ai născut cu belciugul în nas

Bianca își scoate colții: Te-ai născut cu belciugul în nas

Ştire online publicată Vineri, 17 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu și Iulia Albu s-au războit în direct. Prima care a răbufnit a fost Bianca, care nu a avut nicio milă când a venit vorba de Iulia: ''Cred că Iulia are niște probleme personale cu mine și mi-aș dori să argumenteze toate afirmațiile pe care le-a făcut despre mine. De ce ținuta mea din mall nu era ok. Consider că m-am îmbrăcat corect pentru un eveniment caritabil în mall. Vreau să îmi spui de ce ținuta mea a fost jalnică. Ai tot făcut atacuri la persoana mea o perioadă. Dacă nu te-ar interesa de mine, m-ai ignora. Tu ai senzația că am nevoie să mă consiliezi tu? Ești prima femeie frumoasă care se urâțește, n-am mai văzut așa ceva în viața mea'', a spus Bianca, la emisiunea Wowbiz.Nici Iulia nu s-a lăsat mai prejos și i-a răspuns Biancăi ironic: ''Poți să îți angajezi un stilist, îți dau eu 50 de nume. Acelea nu sunt tocuri de mall. Este prea mult tot look-ul tău. Nu am de ce să comentez gratis acum că aș vorbi ore întregi. Săraca..'', a mărturisit Iulia despre Bianca.Pe tot parcursul emisiunii, cele două s-au contrat încontinuu, atunci când Iulia Albu a făcut referire la aspectul fizic al Biancăi: 'Eu nu am nicio intervenție estetică și cred că asta spune multe despre mine și încrederea în mine. Cred că este foarte rău să fii nefericită cu tine, ești foarte frumoasă''.''Tu te crezi naturală? Te-ai nascut cu belciugul în nas și cu flori în cap? Draga mea, cred că tu ai nevoie de un Xanax (n.r. calmant)'', i-a răspuns Bianca."Poți să pui mâna pe floarea mea, dar să nu o rupi că te bat", i-a spus Iulia Biancăi, referindu-se la florile naturale pe care le purta pe cap, scrie click.ro.