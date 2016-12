Bianca este la regim de sărbători!

Ştire online publicată Luni, 23 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Are o siluetă de invidiat și nu face escapade culinare nici măcar de sărbători. Bianca va petrece Crăciunul acasă la Petroșani, unde mama o așteaptă cu un meniu special și bogat, dar care pentru ea nu include și preparate din carne de porc. De când a intrat în lumea modei, Bianca Drăgușanu are mare grijă la alimentație. Obsedată să nu pună kilograme în plus și să-și păstreze o talie de viespe, roșcata este în permanență la regim. Nu face excepție nici măcar de sărbători, când in jurul ei se mănâncă cu poftă sarmale și carne prăjită. „Sărbătorile sunt magice în familie. Aștept mereu Crăciunul cu nerăbdare ca să merg acasă la părinții mei pe care îi văd foarte rar. Cu această ocazie, mama are un meniu special pentru mine. Ea știe că nu mănânc prăjit, sărat și nici carne de porc, așa că îmi gătește separat de restul familiei. Îmi face supă de pui, carne fiartă de pui, pește la cuptor, salată de crudități”, a povestit Bianca., în exclusivitate pentru Click! Deși mama ei încearcă să o ispitească și cu alte bunătăți tradiționale, roșcata mărturisește că nu se lasă nici în ruptul capului convinsă. „În fiecare an de sărbători slăbesc două-trei kilograme. Sunt foarte agitată în această perioadă, merg la colindat la toți prietenii mei dragi de acasă, din Cluj, Timișoara, Deva. E un fel de maraton pentru mine. Nici acasă la cunoscuții mei nu gust din preparatele tradiționale din carne de porc. Toți știu obiceiurile mele culinare și sunt pregătiți”, a mai spus ea.