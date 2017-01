Bianca Drăguşanu trăieşte cea mai frumoasă poveste a vieţii

Bianca Drăgușanu trăiește cea mai frumoasă poveste a vieții

Ştire online publicată Marţi, 12 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu este perfect convinsă că relația cu Victor Slav, fostul iubit al Andei Adam, a schimbat-o în bine: „Victor îmi induce o stare de fericire”. Colegii de la ProTV Magazin au stat de vorbă cu cei care formează în acest moment cel mai interesant cuplu monden. Ca la orice început de la relație, cei doi spun că momentan totul este lapte și miere, iar cea mai frumoasă dovadă de dragoste este vacanța la Roma. Întrebat cum au reacționat părinții lui când au aflat că are o relație cu Bianca, Victor Slav a declarat:„Părinții ne susțin întotdeauna, orice alegeri am face. Suntem doi oameni maturi, nu mai suntem niște adolescenți care să fugă mereu la părinți ca să ceară aprobarea. Oricum, părinții noștri sunt de gașcă și ne susțin mereu.” Referitor la prezența romantismului în cuplu, Victor a spus că Bianca e mai romantică decât el, dar și el are grijă să țină pasul: „Ne place să ne răsfățăm, fie că e vorba de o cafea cu care ne întâmpinăm dimineața, fie că e vorba de orice mică surpriză din timpul zilei. Iar eu, având o florărie, vă dați seama că mi-e la îndemână să fiu romantic.” În replică, Bianca se declară pe primul loc în ceea ce privește romantismul: „Eu sunt mai roman-tică și mi se pare normal să fie așa. Victor îmi induce o stare de fericire, prin care simt nevoia să fac anumite lucruri pe care nu le-am mai făcut până acum. Cred că în momentul de față am parte de cea mai frumoasă poveste a vieții mele.”