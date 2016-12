Bianca Drăguşanu: Toată lumea înşeală!

Bianca Drăgușanu: Toată lumea înșeală!

Ştire online publicată Vineri, 24 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Dragusanu rupe tacerea si da cartile pe fata in legatura cu ceea ce s-a intamplat la Paris. Roscata lasa de inteles ca a comis adulter, facand o declaratie de-a dreptul uluitoare: "Toata lumea inseala".Vedeta a infirmat categoric speculatiile presei din ultimele zile, sustinand ca nu l-a batut pe Victor, asa cum sustin gurile rele, si nici nu ar fi in pragul sinuciderii. "Este aberant! Eu sunt un om foarte rational, foarte activ. Un om care nu are energie sau care ia pastile... nu se comporta ca mine. Eu nu sunt un om bolnav, nu sunt un om pe moarte, sunt doar un om care sufera, pentru ca i-am facut pe altii sa sufere", a declarat Bianca la Antena 1. Fosta asistenta TV a vorbit si despre divort, marturisind ca "viata este imprevizibila" si lasand de inteles ca exista sanse de impacare cu Victor. "Toti suntem oameni si e omenesc sa gresesti", se apara Bianca.