Bianca Drăguşanu, supărată foc: "M-am săturat"

Bianca Drăgușanu, supărată foc: "M-am săturat"

Ştire online publicată Luni, 08 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu continuă războiul cu Iulia Albu, amenințând că va scoate la iveală amănunte neștiute despre fashion-editor și munca sa la o emisiune de la Kanal D, unde are o rubrică săptămânală.Fashion-editorul Iulia Albu a criticat felul în care se îmbracă Bianca Drăgușanu, aceasta a replicat imediat, făcând-o maimuță. Iulia Albu i-a răspuns acid, iar acum Bianca a ieșit din nou la atac.De data aceasta, ea o amenință pe Iulia Albu că va dezvălui secrete legate de rubrica săptămânală pe care fashion-editorul o are la Kanal D."După cum bine știți, am fost atacată în nenumărate rânduri de această femeie (Iulia A) și este prima oară când mă apăr! M-am săturat de răutățile nejustificate! Mai pe scurt, sunt documentată, informată și nerăbdătoare să vă împărtășesc și vouă, prietenii mei de pe Fb, mici trucuri și secrete de culise despre personaje "fabricate" și puse în actiune sub pretextul "eu muncesc" 10 min 1 dată pe săptămână, într-o emisiune, aducând jigniri tuturor persoanelor cu potențial de rating! Eeee da, sunt multe de spus! Cine seamănă vânt culege furtună!", a scris Bianca Drăgușanu pe un site de socializare, scrie libertatea.ro.