Bianca Drăguşanu şi „Prinţul” Cristea nu mai locuiesc împreună

Bianca Drăgușanu și „Prințul” Cristea nu mai locuiesc împreună

Ştire online publicată Luni, 25 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Dupa transferul lui Adrian Cristea de la Universitatea Cluj la Petrolul Ploiesti, fotbalistul si iubita lui, Bianca Dragusanu, se vad mai rar. El sta intr-un apartament inchiriat de club in Ploiesti, in timp ce ea sta singura la ea acasa, in Capitala, scrie Cancan.In perioada in care erau la Cluj, Bianca si Cristea traiau exact ca un cuplu casatorit. Locuiau impreuna in apartamentul inchiriat de Universitatea Cluj pentru fotbalist si ea se ocupa, din cand in cand, si de gospodarie. Bianca a fost chiar fotografiata de paparazzii CANCAN in timp ce intindea rufe pe balcon, cu un top sexy cu inscriptia "Sefa". Lucrurile pareau ca merg intr-o directie ce nu avea sa se schimbe prea curand, dar iata ca transferul lui la Petrolul a produs schimbarea. Bianca locuieste acum singura si Cristea, care se afla zilele acestea in cantonament la Mogosoaia, va locui intr-un apartament din Ploiesti pus la dispozitie de noua sa echipa de club. Apetisanta roscata nu pare sa sufere prea mult, mai ales ca, de cand statea la Cluj, se distantase intrucatva de viata de Capitala. Dupa cum a povestit unor prietene, ea si "Printul" se vor vedea totusi destul de des, avand in vedere ca distanta dintre ei, de numai 60 de kilometri, nu reprezinta o piedica prea mare.