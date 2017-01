Bianca Drăguşanu, sfaturi controversate pentru femei

Bianca Drăgușanu, sfaturi controversate pentru femei

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu a postat pe contul ei de Facebook o fotografie în care apare într-o rochie lungă și decoltată, sfătuindu-și totodată prietenele virtuale să se îmbrace mai mult și să nu mai umble cu diferite părți ale corpului la vedere.Iată ce a postat vedeta: „Cover up. Being a mystery is more sexy than showing every inch of yourself off (Acoperiți-vă. Fiind mai misterioasă este mult mai sexy decât să arăți fiecare centimentru din corpul tău, n.r.)”, a scris Bianca pe Facebook.Judecând după imaginile care au acaparat presa mondenă de-a lungul timpului, putem spune: Fă ce zice Bianca, nu ce face Bianca!