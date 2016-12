Bianca Drăguşanu s-a întors la Adrian Cristea

Bianca Drăgușanu s-a întors la Adrian Cristea

Miercuri, 03 August 2011

Bianca Drăgușanu și Adrian Cristea sunt din nou împreună, potrivit tabloidului Cancan. Cei doi au fost surprinși împreună, la cumpărături, în Cluj-Napoca, unde achiziționau obiecte de uz casnic, și mai mult, apropierea dintre cei doi a lăsat să se înțeleagă că au revenit la sentimente mai vechi.Se zvonește că fosta „Burlăciță” ar fi pregătită să se mute la Cluj pentru a fi mai aproape de Prinț, deși când s-au despărțit nu a ezitat să facă glume pe seama lui. „Mi-a dat cineva un SMS și am întrebat: Cine ești? Nu mai am numărul tău de telefon... Mi-a răspuns: un nimeni. Deci eu acum am la gât o verighetă primită de la un nimeni”, spunea Bianca Drăgușanu.„Prințul” a început din nou să poarte verigheta de la Bianca, iar aceasta i-ar fi promis că, după filmările de la „Burlăcița”, se va muta la Cluj alături de el, până când „Un show păcătos” va reveni, din nou, pe ecrane.Pe tot parcursul filmărilor la „Burlăcița”, Adrian Cristea a asaltat-o pe Bianca cu SMS-uri siropoase, semn că îi este greu să trăiască fără aceasta. „I love you, Bianca! Ce frumoasă ești! Ești cea mai frumoasă fată din lume! În dragoste, TU și EU nu mai există. Identitatea fiecăruia se topește în ființa iubită. Oriunde aș fi, ești cu mine, tot ce înțeleg, înțeleg numai prin iubire!”, a scris Cristea.