Bianca Drăguşanu recunoaşte ruptura: Noi nu mai locuiam împreună de multă vreme

Bianca Drăgușanu recunoaște ruptura: Noi nu mai locuiam împreună de multă vreme

Ştire online publicată Joi, 09 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Într-un acces de sinceritate, Bianca Drăgușanu a mărturisit că relația ei cu Victor Slav era de multă vreme pe butuci. Ea spune că era despărțită de soțul ei și că plecarea ei la Paris și întâlnirea cu Cristea au reprezentat o răzbunare pentru probleme din căsnicie."Vorbim în fiecare oră la telefon. Eu merit orice acum. Nu am nici o scuză. Nu am nici cuvinte. Nu m-am gândit la nici o consecință. Nu am nici o scuză. Oare mie îmi era atât de bine, de am plecat așa? Am discutat această problemă între patru ochi. Noi am avut probleme în relația noastră. Probleme de comunicare în cuplu. Pe parcursul acestei relații au existat anumite divergențe. Decât să ne certăm sau să fim violenți, am decis să luăm niște pauze. De exemplu, am plecat cu prietenele în Dubai. Am ajuns la concluzia că nu îl merit, că e prea bun pentru mine. Eu știu că îl iubesc pe Victor", a declarat Bianca Drăgușanu, la emisiunea "Un show păcătos"."Am trecut printr-o perioadă dificilă cu mult înainte ca eu să fac acest gest nebunesc. Noi nu mai locuiam împreună de multă vreme. Noi eram despărțiți, dar nu oficial. În absența lui, cât am fost plecată, am realizat ce înseamnă el pentru mine. Când am aterizat, am conștientizat. Dar e mult prea târziu pentru regrete. M-am simțit abandonată în propria viață. Am încercat să mă răzbun. Plecarea mea la Paris a fost o răzbunare. Nici măcar nu mă așteptam ca Victor să mai apară, de Revelion. El îmi spusese la telefon că nu o să vină", a adăugat Bianca."Sunt o idoată! Omorâți-mă! Nu am nici o justificare pentru gestul meu. Merit tot ce mi se întâmplă. Îmi asum toate astea", a răbufnit roșcata, la final, scrie libertatea.ro.