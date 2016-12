Bianca Drăguşanu, pregătită să fie mămică

Bianca Drăgușanu, pregătită să fie mămică

Sâmbătă, 30 Martie 2013

Bianca Drăgușanu și Victor Slav sunt împreună de trei luni de zile și sunt foarte îndrăgostiți unul de celălalt. Chiar dacă roșcata nu este pregătită să se căsătorească cu prezentatorul rubricii Meteo de la Pro tv recunoaște că vrea un copil. Fosta asistentă tv a mers la medic pentru a vedea cum stă cu starea de sănătatea și se pare că rezultatele sunt bune, Bianca având undă verde pentru a rămâne însărcinată, scrie libertatea.ro. Din declarațiile făcute de aceasta în cadrul emisiunii Un show păcătos de la Antena 1 reiese că fosta asistentă a lui Dan Capatos nu este consecventă în folosirea metodelor contraceptive. „Suntem în faza în care ne construim relația. Sunt exact unde îmi doresc cu Victor. Mă trezesc în fiecare dimineață foarte fericită. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi l-a adus în cale. Sunt o femeie care știe ce vrea. Nu regret alegerile pe care le-am făcut și nici relațiile amoroase pe care le-am avut. Victor este cea mai potrivită alegere de până acum. Am discutat cu Victor despre copil. Stau foarte bine cu sănătatea, nu mai am nicio problemă. Am mers la doctor pentru un consult. În cazul în care rămân gravidă nu fac întrerupere de sarcină. Am 31 de ani și vreau un copil. Se poate întâmpla să rămân însărcinată”, a dezvăluit vedeta în cadrul emisiunii Un show păcătos.