Bianca Drăguşanu, plină de remuşcări după escapada de la Paris

Bianca Drăgușanu, plină de remușcări după escapada de la Paris

Ştire online publicată Joi, 23 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgusanu a vorbit în premieră despre escapada pe care a avut-o la Paris cu fostul ei iubit, fotbalistul Adrian Cristea."In prima seara la Paris, nu am dormit deloc. Imi doream sa ajung mai repede acasa. Mi-am dat seama ca am fost prinsa intr-o capcana. Mi-am dat seama ca nu ma pot intoarce intr-un trecut in care nu am ce sa caut. Am facut sa sufere un om care nu merita. Sunt propria mea victima", a declarat cu lacrimi in ochi Bianca Drăgusanu, potrivit cancan.roIn cele trei nopti pe care le-a petrecut in bratele fostului iubit, Bianca spune ca s-a simtit folosita si tradata din nou de Adrian Cristea."Experienta de la Paris m-a facut sa cred ca Adi nu are ce cauta in viata mea. Am gresit! La Paris, am avut in continuu remuscari. Eram mereu panicata. Ma gandeam doar ce face Victor. Pur si simplu, m-am simtit folosita si tradata din nou de Adrian Cristea. Mi-a cerut sa renunt la Victor si sa ma impac cu el", a marturisit Bianca Dragusanu, scrie realitatea.net.