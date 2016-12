Bianca Drăguşanu nu-l scapă din ochi pe Bote

Bianca Drăgușanu nu-l scapă din ochi pe Bote

Ştire online publicată Vineri, 16 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cel de-al doilea sezon "Next Top Model" by Catalin Botezatu ia startul in aceasta seara la Antena 1. Castingul a creat isterie la nivel national, peste 8.000 de fete visand sa ajunga urmatorul top model al Romaniei, dar au fost si emotionate sa dea ochii cu celebrul designer.La finala organizata intr-un club din Bucuresti a participat si logodnica lui Adrian Cristea, Bianca Dragusanu, care l-a supravegheat permanent pe designer in timp ce Bote masura la propriu si la figurat aspirantele la titlul de "Next Top Model". Chiar daca la filmarile pentru "Burlacita" cei doi se ignorau in spatele camerelor de filmat, se pare ca acum au revenit la sentimente mai bune, unul fata de celalalt si incearca sa pastreze o relatie de amicitie.