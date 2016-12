Bianca Drăguşanu: Nu cred că sunt însărcinată

Bianca Drăgușanu: Nu cred că sunt însărcinată

Ştire online publicată Miercuri, 14 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă în ultima vreme tot mai multe femei din showbiz-ul românesc au rămas însărcinate, altele devenind deja mămici, pentru Bianca Drăgușanu acest gând este unul îndepărtat."Nu sunt însărcinată. Nu cred, de fapt! Cătălin știe el ceva. Am probleme de sănătate și dacă aș fi însărcinată mi-ar fi greu să păstrez acest copil", a declarat iubita lui Adrian Cristea.Asistenta lui Dan Capatos a vorbit și despre relația cu fotbalistul de la U Cluj, mărturisind că acesta este bărbatul care o completează perfect: "Avem o relație de doi ani cu năbădăi. În momentul de față, am discutat despre căsătorie, ceea ce nu am mai făcut niciodată până acum. Dar această discuție nu s-a finalizat. Avem o relație normală, care nu se măsoară în inele cu diamante, în certuri și împăcări, dar suntem foarte bine așa cum suntem! Fiecare avem alte priorități deocamdată! În momentul de față sunt sigură că e bărbatul care mă completează perfect".