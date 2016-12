Bianca Drăguşanu, dezvăluri terifiante

Bianca Drăgușanu, dezvăluri terifiante

09 Septembrie 2014

O serie de dezvăluiri cutremurătoare aruncă o altă lumină asupra personajului media numit Bianca Drăgușanu. "În copilărie, am simțit aceste lipsuri pe care le simt și ei. În prima parte a copilăriei mele am fost săracă. Nu aveam casă și locuiam într-o singură cameră, în incinta Stadionului Jiul Petroșani, cu tatăl meu. Mâncam ceea ce el îmi gătea pe reșou... Aveam o singură pereche de bocanci, pe care i-am purtat mai multe ierni la rând și care s-au dezlipit la un moment dat. Pot spune că acea perioadă a fost una tristă, nu am avut atunci norocul pe care îl au unii copii din ziua de astăzi. Nu am fost un copil orfan, dar mi-a lipsit enorm căldura familiei", a declarat Bianca Drăgușanu pentru ziarulring.ro.