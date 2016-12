Bianca Drăguşanu, despre Oana Roman: "A FOST IPOCRITĂ!"

Bianca Drăgușanu, despre Oana Roman: "A FOST IPOCRITĂ!"

Ştire online publicată Joi, 05 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu și Oana Roman au intrat în conflict. Cea care s-a supărat a fost Bianca întrucât Oana Roman ar fi asemănat-o pe fosta iubită a lui Cristea, Botezatu, Mutu, Slav etc. cu.... o păpușă Barbie. "Bianca e copie fidelă Barbie", ar fi spus Oana Roman într-o discuțíe publică cu o amică pe Facebook. Supărăcioasă din fire, Bianca s-a cam ofuscat și a venit la televizor să lămurească problema, scrie libertatea.ro."Eu nu înțeleg de ce lumea face comparația asta dintre mine și o păpușă Barbie. Nu știu cât e vorba de forme, cât se încearcă sugerarea ideii ca sunt de plastic. Eu vă zic, am gene bune și câteva modificări pe care le-am recunoscut întotdeauna. O consider o femeie inteligentă, dar atunci a fost ipocrită. Consider că nu e în stare să pornească un conflict inutil cu o persoană ca mine, care nu i-a făcut niciodată nimic. Cu toții ne dorim să atingem perfecțiunea", a declarat Bianca în cadrul emisiunii Wowbiz.