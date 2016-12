Bianca Drăguşanu: „Dacă aş putea să dau timpul înapoi nu aş mai poza goală”

Bianca Drăgușanu: „Dacă aș putea să dau timpul înapoi nu aș mai poza goală”

Ştire online publicată Joi, 25 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu a mers în studioul emisiunii Happy Hour, împreună cu mama ei, Madi, o femeie foarte frumoasă, care pare să fie sora mai mare a roșcatei. Madi Drăgușanu a dezvăluit că Victor Slav, iubitul Biancăi are grijă de dieta acesteia. „E un bărbat frumos. Are grijă de Bianca, îi face de mâncare... Le stă bine împreună și poate se vor căsători. O văd liniștită. Se vede pe fața ei că este bine”, scrie libertatea.ro.Bianca a povestit, la rândul ei, că deși mama îi este de cele mai multe ori departe, la Hunedoara, îi cere ajutorul în orice. „Am avut o perioadă în care aveam pofte ciudate și îi spuneam mamei să îmi trimită prin curier diverse chestii. La un moment dat i-am spus: Mamă, cred că sunt însărcinată. S-ar fi bucurat, dar nu e cazul și nici nu se pune problema acum”. În plus, iscodită de Măruță, roșcata spune că nu are de gând să se mărite anul acesta. „Vorbim anul viitor? Te pun naș”. Răspunsul a venit prompt, din partea prezentatorului: „Cum să nu? Asta e meseria mea!”. Mai mult, Bianca spune că regretă că a pozat goală în trecut și că dacă ar putea, ar șterge totul cu buretele. „N-aș mai poza goală. Îmi pare rău că am pozat, chiar de două ori, pentru că lumea te judecă. Dacă aș putea să dau timpul înapoi nu aș mai poza. Îmi pare rău că m-am expus fără să îmi dau seama ce urmează. Dacă aș putea da timpul înapoi nu aș mai repeta experiența, acum am alte păreri despre aceste lucruri. Toate au venit odată cu maturizarea mea. Noi ca oameni ne schimbăm. Nu îmi face plăcere să văd acele imagini cu mine goală acum. Nu îmi face plăcere să văd acele imagini”, a spus Bianca, potrivit wowbiz.ro.De cealaltă parte, mama acesteia a mărturisit că are acasă o întreagă colecție cu revistele în care a apărut fiica ei.