Bianca Drăguşanu: „Cu ce am greşit eu faţă de aceşti oameni?“

Bianca Drăgușanu: „Cu ce am greșit eu față de acești oameni?“

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Recent, Mihai Mătușoiu, primul iubit al Biancăi Slav, fostă Drăgușanu, a făcut câteva dezvăluiri incendiare despre roșcată. Acum a venit și rândul lui Coco Păun, cel care ar fi bătut-o cu bestialitate pe aceasta, violențele lăsându-se cu urmări grave, să dezvăluie lucruri uluitoare despre ea.Astfel, Coco Păun susține că nu și-a agresat fizic fosta iubită, din contră, a ajutat-o și el este cel care a transformat-o pe Bianca într-o divă. Mai mult decât atât, omul spune că toți cei care au iubit-o până acum au avut de suferit enorm.„Dacă aș povesti ce s-a întâmplat între noi, aș denigra-o foarte tare și nu aș mai fi bărbat. Am spus doar 1% din ce s-a întâmplat. Mi-aș pierde demnitatea. Ea știe foarte bine ce fel de om sunt și nu înțeleg de ce face chestiile astea. Sunt un om normal, nu o persoană publică, nu am ce căuta în circul ăsta. Cu toții am făcut greșeli în viață. Una dintre ele este că am cunoscut-o pe această individă. Pe de-o parte, îmi e drag că eu am făcut un asemenea model, iar ea trebuie să recunoască. Am luat-o când era un elefant! Am vrut să-i fac un bine, dar, de fapt, mi-am făcut mie un rău. Cu mult timp în urmă spunea că tot ce a învățat în viață știe de la mine, iar acum spune că sunt cel mai rău. Totuși, nu mă deranjează, nu mă afectează”, a spus Coco Păun pentru ziarulring.ro, citează click.ro.Roșcata nu a mai rezistat și a răbufnit pe Facebook, cerându-și dreptul la o viață privată în aceste zile grele pentru ea.„Cine are dreptul să judece un om fără să-l cunoască? Cine are dreptul să facă afirmații nefondate, în necunoștință de cauză... cine are dreptul să-și dea cu părerea despre evenimentele din viața mea, fără să fi fost acolo... cine are dreptul să folosească un limbaj jignitor, brutal, insultător... cine are dreptul să te umilească prin cuvinte și expresii degradante... CINE?? CINE ARE DREPTUL ĂSTA?? POT SĂ AM DREPTUL LA O VIAȚĂ PRIVATĂ... măcar în condițiile de față, când nu sunt în cea mai bună stare fizică...POT să-mi trăiesc viața măcar pentru o zi ca și când viața mea este doar a mea?? Și acum vă întreb pe voi, prietenii mei... CU CE AM GREȘIT EU FAȚĂ DE ACEȘTI OAMENI?? CU CE LE-AM GREȘIT EU, NEROSTIND NICI MĂCAR NUMELE LOR?”, a scris Bianca.