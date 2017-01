Bianca Drăguşanu: "Ce am făcut nu recomand nimănui"

Bianca Drăgușanu: "Ce am făcut nu recomand nimănui"

Ştire online publicată Joi, 31 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu a vorbit despre perioada în care avea cu peste 30 de kilograme mai mult decât acum și spune că a făcut eforturi imense pentru a slăbi și pentru a se mândri cu silueta din prezent."Am făcut eforturi foarte mari să ajung în forma fizică de acum. Am ținut regim. Aveam în jur de 90 de kilograme. Cred că a fost o dereglare hormonală. De la 17 ani, până pe la 20 am fost mai pufoasă. Terminam liceul și eram cea mai masivă persoană. Eram un munte de om. Bătălia cu kilogramele a început în sufletul meu. Nu mă mai simțeam confortabil. În 6 luni am dat peste 30 de kilograme. Ce am făcut nu recomand la nimeni. Am ținut o dietă pe care am inventat-o singură. Mergeam zilnic la stadion, urcam 300-400 de scări, dădeam ture de teren cu celofan și trening pe mine, la 40 de grade, făceam abdomene... Atât de tare alergam câteodată încât efectiv îmi venea să urlu de durere. Mâncam foarte puțin. Nu săream niciodată peste micul dejun, nu o fac nici astăzi. Mi-am distrus și stomacul în perioada aceea", a mărturisit Bianca Drăgușanu, la Antena Stars.