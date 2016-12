Bianca Drăguşanu: „Bote e pervers, un ipocrit, ca o pisică“

Bianca Drăgușanu: „Bote e pervers, un ipocrit, ca o pisică“

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu a folosit cuvinte dure la adresa fostului ei iubit, creatorul de modă Cătălin Botezatu.Totul a pornit de la câteva afirmații făcute de Botezatu în urmă cu câteva zile, afirmații în care designerul spunea că Bianca nu are nicio șansă să devină vreodată prezentatoare TV.Roșcata a fost uimită de cele spuse de fostul iubit, mai ales că acesta se declară unul dintre cei mai buni prieteni ai ei.„E un pervers și un duplicitar în toate sensurile. El mă subestimea-ză într-un mod foarte inteligent. Spune 10 lucruri rele despre mine, apoi spune că sunt frumoasă. Nu am înțeles de ce a devenit el un analist peste noapte. Atitudinea lui mi se pare perversă și duplicitară”, a declarat Bianca, potrivit showbiz.ro.„Spune niște cuvinte dure pe care le atașează unui comportament afectuos. E pervers, un ipocrit, ca o pisică, se dă pe lângă tine când îi e foame, apoi nu te mai bagă în seamă. Eu nu am îndrăznit niciodată să-i comentez colecțiile. Nu înțeleg de ce nu se bucură pentru că mie îmi merge bine sau de ce nu se întristează atunci când eu trec printr-o tragedie în familie”, a mai adăugat aceasta.