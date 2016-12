Bianca Drăguşanu, bătută de iubit până a intrat în comă

Bianca Drăgușanu, bătută de iubit până a intrat în comă

Ştire online publicată Luni, 28 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Adolescenta Bianca Drăgușanu s-a îndrăgostit, la nici 20 de ani, de un bărbat mult mai mare ca ea, scrie Libertatea.ro. A crezut că va primi de la acesta afecțiunea de care avea atâta nevoie la acea vârstă. Relația lor a fost frumoasă doar la început, pentru că bărbatul a dezvoltat pentru Bianca o adevărată obsesie, care îi întuneca judecata și care îl aducea în pragul nebuniei, făcându- l s-o terorizeze psihic și fizic.Apropiați din Petroșani, orașul natal al modelului, au acceptat să povestească, sub protecția anonimatului, câteva dintre întâmplările dramatice prin care a trecut Bianca Drăgușanu.“Ajunsese să nu se mai poată controla. Era foarte gelos, iar atunci când făcea câte o criză, venea și o lua cu forța de acasă. Odată a răpit-o din fața blocului, îmbrăcată doar în pijamale. Altădată i-a furat câinele și a amenințat că i-l va omorî dacă nu face ceea ce spune el. Bătăile erau la ordinea zilei, însă, la un moment dat, prin 2004, a lovit-o până nu s-a mai mișcat. A ajuns la spital în comă. În plus, ea suferise un accident la un picior, iar prietenul ei a lovit-o chiar peste rană. A avut un hematom mare, care apoi s-a infectat. A fost groaznic pentru ea, mai ales că doctorii i-au spus, chiar de ziua ei, că s-ar putea să-i fie amputat unul dintre picioare”, ne-a povestit prietenul Biancăi. Din fericire, tânăra a învins problemele și după 6 luni de mers în cărucior cu rotile a putut din nou să pășească.Însă urmele bătăilor încasate atunci i-au rămas Biancăi atât pe corp, cât și în suflet. Picioarele ei sunt pline de vânătăi și de semne, iar traumele provocate de fostul iubit au făcut- o pe frumoasa vedetă de la Antena 1 mult mai dură cu cei din jurul ei.Bianca s-a mai aflat o dată aproape de moarte din cauza agresivității bărbatului de lângă ea. “A bătu-t-o atât de rău, încât Bianca nu se mai putea ține pe picioare. Bărbatul și-a dat seama că nu o poate duce așa acasă, pentru că ar fi dat cu ochii de părinții ei, astfel că a lăsat- o la o mănăstire, în grija maicilor. După câteva zile în care Bianca s-a pus cât de cât pe picioare, a luat- o acasă”, ne-a mărturisit sursa noastră. Interesant e faptul că, deși a făcut atât de mult rău, bruta nu a plătit niciodată pentru acest lucru. La un moment dat, disperată, Bianca a făcut o plângere împotriva iubitului ei, care a ajuns pe mâna poliției. Atunci, bărbatul a implorat- o să-l ierte, promițându-i că nu-i va mai face niciodată rău. Până la urmă, Bianca Drăgușanu și-a retras plângerea, iar el s-a ținut de cuvânt și a lăsat-o în pace. Aceea a fost și clipa în care relația lor a luat sfârșit.De parcă nu erau suficiente problemele de sănătate pe care le-a avut din pricina fostului iubit, anul trecut, Bianca a mai încasat, la propriu, o lovitură. Vedeta a suferit un accident stupid, dând cu piciorul într-un fier aflat în parcarea blocului unde locuia cu iubitul ei, Adrian Cristea. Durerea a fost extrem de puternică, iar cei doi s-au văzut puși în situația de a chema o ambulanță pentru ca Bianca să fie transportată la spital. Multă lume a crezut la acea vreme că a fost vorba despre o farsă, mai ales că în ziua respectivă Bianca era invitată la emisiunea “Plasa de stele”, de la Antena 1. Solicitare pe care fosta blondă a lui Bote a onorat-o, deși piciorul îi fusese pus în ghips. Practic, vedeta a fost adusă la show pe targă, pentru că altfel nu se putea deplasa.