Bianca Drăguşanu are pantofi de 300.000 de euro

Bianca Drăgușanu are pantofi de 300.000 de euro

Ştire online publicată Marţi, 15 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu, unul dintre cele mai scumpe fotomodele din România, are grijă de garderoba ei. Conform propriilor declarații, asis-tenta lui Dan Capatos, posedă peste 350 de perechi de pantofi care valorează peste 300.000 de euro.Asistenta lui Dan Capatos este maniacă când vine vorba de pantofi. „În proporție de 80%, am haine de firmă. Din două în două săptămâni, umplu saci cu haine și le trimit acasă surorilor mele. Pantofii mi-i fac și la comandă, am încălțăminte și de la Louboutin”, a povestit Bianca, pentru.Mai mult, roșcata afirmă că deține aproximativ 350 perechi de pantofi, din care mai mult de jumătate sunt de firmă și depășesc 1.000 de euro.