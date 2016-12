Bianca Drăguşanu: ,,Am luat o mamă de bătaie"

Bianca Drăgușanu: ,,Am luat o mamă de bătaie"

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu și-a lansat de curând o colecție vestimentară pentru femei, dar vedeta cochetează de mai multă vreme cu designul și chiar a primit pedepse pentru că își făcea haine din orice.Roșcata și-a amintit cum, la vârsta de zece ani, i-a dat bătăi de cap mamei ei când a făcut o rochie de mireasă din perdele. Deși acum mama Biancăi apreciază creațiile fiicei sale, pe atunci, soția lui Victor Slav a primit o bătaie zdravănă pentru gestul ei."Prima rochie de mireasă creată de mine a fost la vârsta de 10 ani. Am tăiat perdeaua din sufragerie și mi-am făcut rochia de mireasă. Am decupat perdeaua în formă de cloș. Adică am decupat perdeaua în formă de cerc și m-am băgat acolo. M-am dus în stația de autobuz și am așteptat-o acolo pe mama să vină de la serviciu. Mi-am luat o mamă de bătaie pentru că lăsasem perdeaua. M-a pedepsit la modul că mă punea să stau în genunchi cu mâinile în sus și cu fața la perete", a povestit Bianca, potrivit libertatea.ro.