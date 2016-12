Bianca Drăguşanu: „Am fost un copil sărac“

Bianca Drăgușanu: „Am fost un copil sărac“

Ştire online publicată Miercuri, 26 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu a fost invitată în emisiunea nocturnă de la Kanal D. Încă de la începutul emisiunii, aceasta și-a manifestat supărarea pe presă, care a scris despre proble-mele pe care le are la picioare.Vedeta a mărturisit că este foarte afectată de reacția presei din România și că și-ar dori să nu mai fie judecată de fiecare dată când face ceva.„Eu sufăr. În momentul în care am avut curajul să îmi arăt problemele și urmele de pe picioare, niște așa- ziși jurnaliști m-au făcut praf. Că sunt horror, că sunt groaznică, că arăt nu știu cum. M-am săturat să mă judece toată lumea”, a spus aceasta.Bianca a încercat să se apere, spunând că întotdeauna și-a asumat fiecare gest pe care l-a făcut și că niciodată nu a încercat să pară altceva decât ceea ce este de fapt.„Am fost un copil sărac, care a crescut într-o familie normală, modestă. Am luptat să ajung undeva, să fac ceva și să mă pot întreține. Mi-am asumat întotdeauna ceea ce fac și ceea ce sunt. Nu am pretins niciodată că sunt frumoasă sau perfectă. Nu am spus niciodată că sunt o virgină venită de la Hunedoara, neprihănită venită la București”, a afirmat aceasta, citată de click.ro.