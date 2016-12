Bianca Drăguşanu a făcut avort după nuntă

Bianca Drăgușanu a făcut avort după nuntă

Ştire online publicată Miercuri, 30 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu era gravidă în cinci săptămâni, dar a recurs la întrerupere de sarcină, a anunțat Cătălin Măruță, în emisiunea sa, de la Pro TV.Joi seară, în clubul Princess din Capitală, unde a jurizat finala concursului „Miss Fata de la Pagina 5”, Bianca a mărturisit că are alte priorități, nu își dorește acum un copil.„Nu am de gând să rămân însărcinată. Am alte priorități acum. Și dacă s-ar întâmpla acest lucru, am să îl țin secret”, a declarat Bianca.În urmă cu aproape două săptămâni, Bianca a fost opera-tă la picioare, într-o clinică din Ungaria. Fosta asistentă TV a hotărât să-și rezolve problemele pe care le are cu picioarele, la scurt timp după ce s-a căsătorit cu Victor Slav. Și asta pentru că, se pare, din cauza acestor afecțiuni, roșcata și-ar risca foarte mult sănătatea dacă ar rămâne însărcinată.Vedeta a explicat în trecut faptul că dacă va hotărî să facă un copil, pe perioada cât va fi gravidă nu va putea merge, mai mult, îi va fi destul de greu să ducă o sarcină din cauza fragilități picioarelor, fiind nevoită să stea la pat.„Dacă rămân însărcinată, eu nu mai pot merge. Efectiv sunt la pat. Nu am cum să duc sarcina așa”, mărturisea acum câteva luni Bianca Drăgușanu, potrivit libertatea.ro.