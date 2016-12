Bianca, despre Victor şi Anda: „Spre deosebire de ei, între mine şi Cristea nu mai e nimic“

Bianca, despre Victor și Anda: „Spre deosebire de ei, între mine și Cristea nu mai e nimic“

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgușanu nu a mai re-zistat și i-ar fi cerut divorțul lui Vic-tor Slav, a anunțat „Acces direct”.Cei doi au de gând să se despartă la o lună de la nuntă. Se pare că Bianca a fost deranjată de câteva mesaje dintre Anda Adam și Victor Slav, în care solista i-ar fi cerut fostului iubit să fugă în lume. Jurnalista Sabina Ivanică a citat surse apropiate ale celor doi. „Vecinii i-au auzit țipând”, a completat ea.În plus, Bianca s-ar fi întâlnit joi cu Adrian Cristea întâmplător, pe Calea Victoriei. S-au salutat și s-au pupat pe obraz, au spus martorii.Bianca Drăgușanu a comentat la „Acces direct” vestea că ea și Victor Slav ar fi vorbit despre divorț, după ce roșcata a aflat de existența unor mesaje între soțul ei și Anda Adam, fosta iubită.Bianca Drăgușanu a dat de înțeles că între ea și soțul ei sunt tensiuni mari.„Dacă aș divorța nu aș fi la televizor. Anda a declarat niște lucruri și trebuie să o credem. Nu pot să confirm și nici să infirm acele mesaje pentru că îmi fac rău singură. Cunosc conținutul acelor mesaje. Fiecare poate să înțeleagă ce vrea. Nu trebuie să mă destăinui. Dacă Anda a declarat ceva, prefer să o cred. Nu am văzut concret mesajul”, a spus ea.„I-am zis lui Victor că m-am întâlnit cu Adi și că ne-am pupat pe obraz, dar i s-a părut coincidența prea mare”, a continuat Bianca.„Victor și Anda mai au lucruri de împărțit, s-au băgat în anumite chestiuni împreună și trebuie să le rezolve. Dacă Anda a spus că pot să stau liniștită, ce rost are să mă bag eu? Spre deosebire de ei, între mine și Cristea nu mai e nimic”, a explicat ea, scrie click.ro.Ce spune Anda Adam:„Între mine și Victor este o relație de amiciție. Ne-am mai întâlnit pentru că am mai avut lucruri de lămurit, după șase ani de relație. Nu mai e nimic între noi, Bianca poate să stea liniștită. Din prima zi în care ne-am despărțit am rămas într-o relație civilizată. Nu am avut niciodată un conflict cu Bianca, nu este rivala mea. Aș vrea ca lumea să rețină, nu mai suntem împreună, el are drumul lui, dar am rămas în relații civilizate” .Contactată de Click!, Anda Adam a recunoscut că a vorbit pe WhatsApp, că i-ar fi spus lui că presiunea e din ce în ce mai mare și că ar pleca în lume. Victor Slav i-a răspuns că și el ar face la fel. Mesajele au fost găsite de Bianca și de aici a izbucnit scandalul în presă.