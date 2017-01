Beyonce şi Taylor Swift, marile câştigătoare ale premiilor „Grammy“

Beyonce și Taylor Swift, marile câștigătoare ale premiilor „Grammy“

Cântăreața R&B Beyonce a câștigat șase distincții la cea de-a 52-a ediție a premiilor Grammy, care a avut loc duminică noaptea, în Los Angeles, premiul cel mare, pentru albumul anului fiind însă acordat tinerei interprete de country Taylor Swift. În vârstă de 20 de ani, Swift a obținut premiul cel mare pentru albumul „Fearless”. La această categorie, Taylor Swift a concurat cu albume ale lui Beyonce, Black Eyed Peas, Lady Gaga și Dave Matthews Band. Taylor Swift a plecat acasă cu patru premii în total, fiind declarată câștigătoare și la categoriile Vocea feminină a anului în muzica country, Cel mai bun album country și Cea mai bună melodie în muzica country. Beyonce a fost premiată pentru cântecul anului, „Single Ladies”, cel mai bun album contemporan R&B, pentru „I Am... Sasha Fierce”, cea mai bună voce feminină pop, pentru melodia „Halo”. „Single Ladies” i-a adus cântăreței alte două premii - cel mai bun cântec R&B și cea mai bună interpretare feminină R&B, iar versiunea melodiei „At last” a primit distincția pentru cea mai bună interpretare R&B tradițională. Ceremonia din acest an a premiilor Grammy a fost marcată de momente speciale dedicate comemorării regelui muzicii pop, Michael Jackson, și victimelor cutremurului din Haiti. Paris și Prince, copiii lui Michael Jackson, au urcat pe scenă pentru a accepta premiul pentru întreaga carieră acordat tatălui lor. Apariția lor a fost urmată de un tribut, prezentat de Lionel Richie, în cadrul căruia Celine Dion, Jennifer Hudson, Smokey Robinson, Carrie Underwood și Usher au interpretat „Earth Song”, în timp ce pe ecranele din sală erau proiectate imagini 3D de la repetițiile pentru spectacolul „This is it”. Prezentăm lista completă a câștigătorilor premiilor Grammy: l Înregistrarea / single-ul anului: „Use Somebody” - Kings of Leon l Albumul anului: „Fearless” - Taylor Swift l Cântecul anului: „Single Ladies (Put a Ring On It)” (Thaddis Harrell, Beyonce Knowles, Terius Nash & Christopher Stewart) l Revelația anului: Zac Brown Band l Cea mai bună interpretă pop: Beyonce - „Halo” l Cel mai bun interpret pop: Jason Mraz – „Make It Mine” l Cea mai bună trupă pop: The Black Eyed Peas – „I gotta Feeling” l Cel mai bun duo pop: Jason Mraz și Colbie Caillat, pentru „Lucky” l Cea mai bună interpretare instrumen-tală pop: „Throw Down Your Heart” - Béla Fleck l Cel mai bun album instrumental pop: „Potato Hole” - Booker T. Jones l Cel mai bun album pop: „The E.N.D” - The Black Eyed Peas l Cea mai bună înregistrare dance: „Poker Face” - Lady Gaga l Cel mai bun album dance – „The fame” - Lady Gaga l Cel mai bun album pop tradițional: „Michael Bublé Meets Madison Square Garden” - Michael Bublé l Cea mai bună piesă rock solo: „Working On A Dream” - Bruce Springsteen l Cea mai bună piesă a unei trupe rock: „Use Somebody” - Kings Of Leon l Cea mai bună piesă hard rock: „War Machine” - AC/DC l Cea mai bună piesă metal: „Dissident Aggressor” - Judas Priest l Cea mai bună piesă instrumentală rock: „A Day In The Life” - Jeff Beck l Cea mai bună piesă rock: „Use Somebody” (compozitori Caleb Followill, Jared Followill, Matthew Followill & Nathan Followill) - Kings Of Leon l Cel mai bun album rock: „21st Century Breakdown” - Green Day l Cea mai bună cântăreață R&B: Beyoncé („Single Ladies”) l Cel mai bun cântăreț R&B: Maxwell – „Pretty Wings” l Cel mai bun grup/ duo R&B: Jamie Foxx & T-Pain – „Blame It” l Cea mai bună piesă R&B: „Single Ladies (Put A Ring On It)” - Beyonce l Cel mai bun album R&B: „Blacksummers’ Night” - Maxwell l Cel mai bun album R&B contemporan: „I Am... Sasha Fierce” - Beyoncé