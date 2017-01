Beyonce, Gwen Stefani, Katie Holmes, printre cele mai bine îmbrăcate vedete

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața R&B Beyonce conduce în clasamentul celor mai bine îmbrăcate vedete, realizat anual de revista „People”, în care Britney Speas a obținut premiul pentru cel mai șocant moment al anului 2007, pentru faptul că s-a ras singură în cap. Suplimentul revistei „People” cu vedete bine și prost îmbrăcate a apărut pe piață vineri, iar fiecare vedetă care figurează în clasament are o poreclă, ce evidențiază gustul lor în materie vestimentară. Beyonce, de 26 de ani, a fost numită „The Showstopper”, în timp ce Cameron Diaz, prezentă și ea în top 10, a primit porecla „The Legs”, datorită picioarelor sale lungi, iar Katie Holmes, soția lui Tom Cruise, a fost numită „The Classic”. De altfel, Beyonce are propria linie vestimentară, „House of Dereon”, care amestecă influența hip hop cu notele feminine, precum dantela, o colecție pe care a lansat-o în 2004, împreună cu mama ei, stilistă. Anul trecut, clasamentul a fost condus de actrița Jennifer Aniston, după ce cititorii au fost cei care au stabilit ordinea primelor zece vedete. Anul acesta, însă, editorii revistei au preferat să nu dea o ordine clară a locurilor obținute de primele zece vedete din top. Celelalte celebrități care se află printre primele zece cel mai bine îmbrăcate sunt Penelope Cruz, Jessica Biel, Drew Barrymore, Jennifer Lopez, Reese Witherspoon, Gwen Stefani și Ali Larter. În clasamentul bărbaților s-au remarcat fotbalistul David Beckham, dar și Terrence Howard, Johnny Depp, Brad Pitt și George Clooney. Anul trecut, Beckham câștigase locul întâi, în timp ce Justin Timberlake fusese numit „The Trendiest”.Cântăreața R&B Beyonce conduce în clasamentul celor mai bine îmbrăcate vedete, realizat anual de revista „People”, în care Britney Speas a obținut premiul pentru cel mai șocant moment al anului 2007, pentru faptul că s-a ras singură în cap. Suplimentul revistei „People” cu vedete bine și prost îmbrăcate a apărut pe piață vineri, iar fiecare vedetă care figurează în clasament are o poreclă, ce evidențiază gustul lor în materie vestimentară. Beyonce, de 26 de ani, a fost numită „The Showstopper”, în timp ce Cameron Diaz, prezentă și ea în top 10, a primit porecla „The Legs”, datorită picioarelor sale lungi, iar Katie Holmes, soția lui Tom Cruise, a fost numită „The Classic”. De altfel, Beyonce are propria linie vestimentară, „House of Dereon”, care amestecă influența hip hop cu notele feminine, precum dantela, o colecție pe care a lansat-o în 2004, împreună cu mama ei, stilistă. Anul trecut, clasamentul a fost condus de actrița Jennifer Aniston, după ce cititorii au fost cei care au stabilit ordinea primelor zece vedete. Anul acesta, însă, editorii revistei au preferat să nu dea o ordine clară a locurilor obținute de primele zece vedete din top. Celelalte celebrități care se află printre primele zece cel mai bine îmbrăcate sunt Penelope Cruz, Jessica Biel, Drew Barrymore, Jennifer Lopez, Reese Witherspoon, Gwen Stefani și Ali Larter. În clasamentul bărbaților s-au remarcat fotbalistul David Beckham, dar și Terrence Howard, Johnny Depp, Brad Pitt și George Clooney. Anul trecut, Beckham câștigase locul întâi, în timp ce Justin Timberlake fusese numit „The Trendiest”.