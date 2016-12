Beyonce, Cameron Diaz, Gwyneth Paltrow şi Reese Witherspoon vor juca într-un musical

Beyonce, Cameron Diaz, Gwyneth Paltrow și Reese Witherspoon vor juca într-un musical

Ştire online publicată Joi, 01 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Beyonce va juca alături de actrițele Cameron Diaz, Gwyneth Paltrow și Reese Witherspoon într-un musical ce va fi regizat de Ryan Murphy, creatorul serialului de televiziune "Glee".Cele patru artiste vor interpreta rolurile a patru cântărețe care au avut fiecare un hit în anii 1990, dar ale căror cariere au intrat apoi în declin. Filmul, intitulat "One Hit Wonders", va prezenta povestea lor și felul în care cele patru cântărețe decid să își unească forțele pentru a forma un super-grup, informează bbc.co.uk.Presa internațională afirmă că acesta va fi primul proiect major din cariera cântăreței Beyonce, după ce artista americană a devenit mamă în luna ianuarie, când a născut o fetiță, Blue Ivy Carter.Filmul va fi realizat pe baza unui scenariu scris tot de Ryan Murphy, alături de colegii săi din echipa de producție a serialului TV muzical "Glee", Brad Falchuk și Ian Brennan.Acest musical va fi totodată primul proiect cinematografic pentru Gwyneth Paltrow în care aceasta va fi și producătoare.Andy Samberg, cunoscut pentru aparițiile sale în emisiunea "Saturday Night Live", se va implica și el în producția musicalului. Samberg și trupa sa The Lonely Island - ale cărei parodii ale cântecelor "I'm On A Boat" și "I Just Had Sex" au făcut senzație pe YouTube - va compune coloana sonoră a noului proiect cinematografic.Data la care va fi lansat acest musical nu a fost anunțată deocamdată.